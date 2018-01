PM de folga é assassinado em Queimados

Foto: Reprodução

Em um intervalo de apenas 16 horas, mais um policial militar foi assassinado no estado do Rio. Anderson da Silva Santos, de 41 anos foi baleado na cabeça após se envolver uma briga em Queimados. Este é segundo caso no estado neste ano. O crime aconteceu na Rua Olegário Dias, no Bairro Jardim São Miguel, no fim da noite de ontem. A vítima foi levada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE SEXTA-FEIRA (05) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.