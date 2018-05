Secretários de Segurança participam de programa na TV Hora H

Foto: TV HORA H

Na manhã de hoje, dia 25, estiveram presentes na TV Hora H, os seguintes secretários de segurança: Coronel Roberto de Oliveira Penteado, de Nova Iguaçu; Francisco D’Ambrósio, de São João de Meriti; o Coronel PM Macêdo de Nilópolis. E os sub secretários: Coronel Macedo, do Planejamento de São João; Marco Aurélio de Estudos, Pesquisas e Execução, também de São João que participaram de um debate ao vivo no estúdio do Jornal.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE SÁBADO (26) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.