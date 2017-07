Secretários de Rogério Lisboa embarcam para a ilha de Fidel

Foto: Reprodução Facebook

Oficialmente, ida para Cuba não foi confirmada pela Prefeitura de Nova Iguaçu, mas informação vazou por fontes internas.

Está envolta em mistério a ausência de dois integrantes da equipe do primeiro escalão do prefeito Rogério Lisboa, de Nova Iguaçu. Informações de fontes do próprio governo dão conta que os secretários Fernando Cid (Meio Ambiente) e Carlos Ferreira (Fazenda) teriam embarcado na última quarta-feira para a República de Cuba. O motivo da visita da dupla à terra de Fidel Castro ainda é desconhecido. E a data do retorno também. Oficialmente, o governo não confirma e sequer se dá ao trabalho de explicar se seus integrantes foram a passeio ou a trabalho.

Direitos desiguais

Na contramão da realidade vivida pelo secretariado de Lisboa estão os servidores do município. Segundo informações, vários deles estão com férias em atraso e não conseguem recebê-las. E aqueles que gozam do direito acabam saindo sem dinheiro no bolso, com o pagamento sendo prorrogado como forma de testar a paciência do servidor.