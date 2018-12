Secretário pulga de bunda segue fazendo merda por onde passa

Numa prefeitura da Baixada Fluminense o prefeito é carismático faz um bom governo e quando sai nas ruas da cidade só recebe elogios, enfim, é muito querido pelo povo. Acontece que para agradar amigo político, nomeou um filho da puta de um secretário detestado por 95% (noventa e cinco por cento do restante da prefeitura onde atua). Pois esse safado já foi expulso da mesma prefeitura por falcatruas e é conhecido por muita gente pelo sugestivo apelido de ‘pulga de bunda’ por viver agarrado sempre em boquinhas e nos testículos de vários políticos. Chegou até ser expulso da Prefeitura do Rio de Janeiro por sacanagens praticadas. O jornal Hora H ficará de olho nesse estrume, apesar de não conhecermos, não sabermos se é branco, preto ou amarelo. Pau que dá em Chico dá em Francisco.

Enquanto esse pulga de bunda continuar perseguindo os demais colegas não vamos dar sossego a ele. Prefeito, já que este traste foi nomeado para atender compromisso político, bote um freio no safado. O senhor não merece carregar esse fardo, um energúmeno como esse. Fomos informado e estamos levantando se o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) está na cola dele por movimentação ilícita de dinheiro, visando lavar grana para políticos.

O tal secretário sofreu atentado na época em que trabalhava na Prefeitura do Rio. Na Baixada Fluminense, deixou uma prefeitura quebrada e numa outra situada na Região Metropolitana do Rio foi expulso na base da porrada por causa de suas armações. Hoje, o pilantra possui salário acima do teto permitido por lei.

Tem mais: o salafrário costuma andar com fiscal a tiracolo enquanto percorre os motéis da Baixada para ‘fazer acertos financeiros’. Velho conhecido por onde passa, o desonesto e achacador gosta de acertar esquemas que incluem ITBI, IPTU e outros cadastros. Se puxar, ‘a ficha criminal’ do pilantrão será tão extensa como um rolo de papel higiênico, que serve para limpar merda e mijo. Abre teu olho, pulga de bunda!