Secretário municipal de Saúde de Nova Iguaçu resiste à queda, mas está na iminência de ser exonerado

Desde junho de 2018, quando assumiu o comando da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu, o médico Manoel Barreto de Souza Oliveira Leite tem seguido uma trajetória de declínio. Sua gestão, alvo de críticas, se agravou com o início da pandemia e segue em processo de desgaste que mancha a imagem do governo de Rogério Lisboa.

Passados quase três anos, a saúde do município não ganhou fôlego. Ao contrário, enfrenta as consequências de uma gestão rarefeita e insalubre. Como não lembrar das mães que perderam seus bebês durante o parto na Maternidade Mariana Bulhões. Casos de repercussão que chamaram a atenção da imprensa.

A gestão de Barreto também foi marcado por outro fato igualmente negativo. No ano passado, a denúncia de funcionários do Samu de Nova Iguaçu que reclamavam das das péssimas condições de trabalho. O fato teria ocasionado a morte de dois profissionais por covid-19, provocada pela falta de EPIs (equipamento de proteção individual).

Em um dos casos, houve comoção. A técnica de enfermagem Daniele Costa, que se dividia entre os plantões na UPA de Austin e no Samu, morreu de covid-19. Mesmo doente, ela gravou um vídeo relatando as denúncias. “O Samu de Nova Iguaçu teve várias pessoas contaminadas, enfermeiros, técnicos, médicos, médicos que estão entubados, que tão lutando pela vida. Meus amigos da área de saúde, lutem pelos EPIs. de verdade, os EPIs certos porque eu tava trabalhando, estava me precavendo e está aí o resultado, né?”, desabafou poucos dias antes de morrer.

Confusão na vacinação contra a covid-19

E em fevereiro deste ano, centenas de idosos tiveram frustradas suas expectativas no dia de tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19. Em alguns pontos de imunização, os iguaçuanos, que integram o grupo de risco, precisaram esperar por até 3 horas na fila.

Em um caso mais recente, uma mulher, que pediu para não ser identificada, foi na data marcada em seu cartão de vacinação até um ponto instalado no Top Shopping para receber a segunda dose do imunizante Coronavac. Segundo ela, ao chegar no local foi informada que não tinha vacina. “Saí de lá frustrada. O plano montado pela Secretaria de Saúde é desorganizado. É um desrespeito à população, disse.

Por um fio

Fontes ligadas ao governo disseram à reportagem que a permanência de Manoel Barreto no cargo estaria insustentável por conta da sua gestão. Ainda assim, ele estaria resistindo em deixar a pasta, embora a exoneração já seja dada como certa.

Reportagem: Antonio Carlos