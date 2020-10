Secretário Estadual de Saúde anuncia retomada do HTO Baixada e do Hospital Dona Lindu

O secretário de estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves, esteve nesta manhã no Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Baixada, em Nilópolis, onde realizou uma inspeção técnica e anunciou a retomada da unidade e do Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Dona Lindu, em Paraíba do Sul. Medidas serão tomadas para que as unidades, que estão em funcionamento, passem a operar com a capacidade completa, regularizando a realização de cirurgias. O diretor clínico do HTO Baixada, Luiz Carlos Cavalcanti, participou da visita.

Atualmente, o HTO Baixada é a principal retaguarda para o Hospital Geral de Nova Iguaçu – Hospital da Posse e para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, de Saracuruna. “Viemos para levantar quais são as dificuldades do hospital, que é estratégico, importante para a regulação do estado, impedindo que fiquem pacientes em outras unidades aguardando cirurgias ortopédicas de alta e média complexidade. Esse é só o começo”, disse.

Carlos Alberto anunciou que amanhã participará de uma reunião para levantamento de todas as não conformidades com as direções do HTO Dona Lindu e do HTO Baixada. O objetivo, segundo ele, “é para que se possa colocar um ponto final nessa solução difícil que é o atendimento ao idoso e a pacientes ortopédicos que estão em hospitais em que não deveriam estar. Esses pacientes, às vezes, pela demora da cirurgia, acabam ficando totalmente inviáveis para serem operados ou até falecem por demora no atendimento”, explicou Chaves.