Secretário de Sumidouro é preso suspeito de mobiliar a própria casa com dinheiro público

O secretário de Desenvolvimento Social de Sumidouro, na Região Serrana do Rio, e a companheira dele, que é fiscal de contratos da pasta, foram presos em flagrante na manhã desta segunda-feira (22) em uma operação realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e pela Polícia Civil.

Foram cumpridos mandados no apartamento de Antônio Júnior de Andrade Borges – conhecido como Juninho Coxinha – e Amanda Veiga da Cunha, além da sede da Secretaria. O órgão informou que a casa do secretário foi mobiliada com itens pagos pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ainda não foi informado o total que foi desviado dos cofres públicos.

O MPRJ informou que, no momento da chegada dos agentes, o secretário municipal jogou um celular pela janela na tentativa de evitar que provas de irregularidades fossem encontradas, mas o aparelho foi apreendido da mesma forma.

Na residência do casal foram encontrados diversos itens supostamente comprados com dinheiro que deveria ser investido na Assistência Social. Entre eles, panelas, micro-ondas, aspirador de pó, liquidificador, entre outros.

Os agentes também encontraram notas fiscais que, segundo o MP, estariam escondidas. As notas seriam referentes a parte dos itens encontrados na casa e todas teriam sido pagas pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

Os presos foram encaminhados para a 111ª Delegacia de Polícia (Sumidouro) e depois encaminhados para o sistema prisional. O casal poderá responder pelos de peculato e falsidade ideológica. No total, seis agentes do MPRJ e quatro policiais civis cumpriram os mandados de busca e apreensão nos dois endereços.

Coxinha foi o quarto vereador mais votado em Sumidouro em 2020, com 587 votos, e ficou como primeiro suplente. Ele assumiu a pasta de Desenvolvimento Social ainda em janeiro de 2021. A Prefeitura de Sumidouro informou que não teve acesso ao processo, mas vai exonerar os dois envolvidos

preventivamente.