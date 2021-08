Secretário da Seap é preso pela PF acusada de realizar acordos com chefões do Comando Vermelho (CV)

O secretário estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap-RJ), Raphael Montenegro, foi preso na manhã de hoje (17), durante a Operação Simonia, desencadeada pela Polícia Federal (PF). Além dele, também foram presos dois subsecretários da pasta, Wellington Nunes da Silva (gestão operacional) e Sandro Farias Gimenes (superintendente). A força-tarefa contou com o apoio do Ministério Público Federal (MPF) e do Departamento Penitenciário Federal (Depen). Na ação, os agentes da PF apreenderam cerca de R$ 200 mil na casa de Montenegro.

As investigações apontam que a cúpula da Seap-RJ realizou acordos com chefes do Comando Vermelho (CV), considerada a maior facção criminosa de tráfico de drogas do estado, ”em troca de ganhar influência em relação aos locais de atuação destes traficantes e outras vantagens ilícitas”.

Entre os acordos negociados com a facção estariam: a volta de criminosos presos na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, para o RJ; O acesso de pessoas e itens proibidos em unidades prisionais fluminenses; e a libertação ilegal, em 27 de julho deste mês, de Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, considerado um ”criminoso de altíssima periculosidade, contra quem havia mandados de prisão pendentes”.

Visitas aos chefões

Durante as investigações, chamou a atenção dos agentes as visitas que Montenegro realizou a chefes do CV presos no Paraná. O nome da operação é referente a uma prática da Idade Média em que pessoas empossadas em algum tipo de cargo concediam benefícios ilegais em troca de vantagens também ilícitas.

Raphael Montenegro chegou ao comando do órgão no fim de janeiro, nomeado por Cláudio Castro (PL), à época ainda governador em exercício, substituindo Marco Aurélio Santos. A Seap ficará a cargo do delegado da PF Victor Hugo Poubel.

“A gente sabe que você é um cara que no Rio, pô, pode baixar a poeira pra caralho né”, diz Montenegro para chefões

A conversa com o traficante ocorreu durante visita de Montenegro ao Presídio Federal de Catanduvas (PR) entre 27 e 28 de maio. Ele estava acompanhado dos auxiliares Wellington Nunes e Sandro Farias. Os diálogos foram gravados por escutas ambientais mantidas pelo Depen em Catanduvas, e citados na decisão da Justiça Federal que autorizou as prisões após pedido do MPF.

Durante o encontro com dez das maiores lideranças do CV no estado: Claudinho da Mineira, FB, Marreta, Tineném, Biscoito, Cadu Playboys, Marcinho VP, Arafat, Trajano e Russão, o então secretário negociou a volta deles para presídios no Rio. Ele afirmou diversas vezes que não via problema se os criminosos continuassem dando ordens e controlando comunidades de dentro da cadeia, tampouco que usassem celulares. Disse querer apenas que eles se comprometessem a não desestabilizar o sistema penitenciário do Rio.

Ao argumentar nesse sentido com Marcinho VP — conhecido como “presidente” do CV—, Montenegro afirmou reconhecer a importância do criminoso. “A gente sabe que o Comando [CV], você é o frente do Comando, ninguém tem expectativa que você vá pro Rio pra largar a vida, a gente sabe, a gente têm

consciência dos compromissos que você tem com os seus irmão, a gente têm consciência do compromisso que você tem com a facção, agora, a gente também sabe que você é um cara que no Rio, pô, pode baixar a poeira pra caralho né”, afirmou.