Secretarias promovem conscientização sobre o câncer de mama e colo de útero

Para fechar o mês de conscientização sobre o câncer de mama e colo de útero, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo realizou uma roda de conversa com servidoras e usuárias dos equipamentos na Estação da Cidadania, bairro Piam, com dinâmicas em grupo e palestras sobre o Outubro Rosa, além da apresentação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras X. Durante todo o mês, a Secretaria realizou o mesmo trabalho em diversos equipamentos com o intuito de levar informações e tirar dúvidas.

De acordo com a secretária de Assistência Social e Cidadania, Brenda Carneiro, o mês todo foi pensado e preparado para todas as usuárias e servidoras do setor. “A programação foi feita para acolher essas mulheres e levar a informação até elas. Acompanhei tudo de perto e também aprendi bastante”, resumiu a secretária ao lado da palestrante Cátia Ferreira, que é fisioterapeuta pélvica na Clínica da Mulher.

Saúde Mental

Ainda no mesmo dia, o departamento de Saúde Mental da Secretaria de Saúde colocou os usuários, equipe técnica dos Capsi, CapsAD e Caps 2 e convidados de outras secretarias para fazer exercícios físicos direcionados e zumba na praça de Areia Branca. De acordo com o diretor de Saúde Mental, Paulo Patrocínio, o mês de outubro foi repleto de atividades com orientações sobre o câncer de mama e colo de útero. “Quando cuidamos do corpo, também cuidamos da mente. Unimos todas as informações que obtivemos durante o mês e colocamos em prática” resumiu Paulo. Atualmente, o setor possui mais de 1.700 usuários ativos.