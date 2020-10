Secretaria de Trabalho e Renda retoma serviço presencial nas unidades Sine-RJ

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda está retomando gradativamente o atendimento presencial nas unidades Sine-RJ para os casos de intermediação de mão de obra, respeitando todos os protocolos de segurança para prevenção da Covid-19. O objetivo é facilitar o acesso às vagas de emprego divulgadas por meio do Sine-RJ.

O serviço funciona da seguinte forma: uma equipe de captadores de vagas trabalha junto a empresas para colocar à disposição as oportunidades a quem estiver cadastrado no sistema Sine.

Com as vagas mapeadas, a equipe técnica da Setrab identifica dentro do cadastro quais perfis profissionais se encaixam nas opções de trabalho oferecidas e faz a intermediação entre as duas partes. Durante o período de pandemia, a oferta das vagas captadas foi realizada por intermédio dos canais digitais Emprega Brasil e Aplicativo Sine Fácil, que continuam em operação.

Com o retorno do atendimento presencial, trabalhadores podem comparecer às seguintes unidades do Sine: Barra da Tijuca: das 10h às 16h; Guadalupe: das 10h às 16h; Irajá: das 10h às 16h; Jardim Sulacap: das 12h às 16; Rocinha: das 10h às 16h.

Desde o início de 2020, das 30.724 pessoas que se inscreveram no Sine, 27.850 foram encaminhadas para uma vaga de trabalho. A secretaria também está com uma campanha, via redes sociais, para estimular o cadastro da população no Sistema Público de Emprego. Para isso, é necessário ir até uma das unidades com os documentos de identificação civil CPF, RG, CTPS e PIS (PIS, PASEP, NIT ou NIS). Para facilitar o cadastro, é importante também ter em mãos o currículo e comprovante de residência.

Em caso de dúvidas, foi criada uma central de atendimento pelo e-mail [email protected] Desde que foi criada, em abril, a equipe de captação da secretaria recebeu e respondeu mais de mil mensagens para auxílio.