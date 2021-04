Secretaria de Trabalho divulga mais de 600 oportunidades de emprego no RJ

As vagas são oferecidas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Norte Fluminense por meio de parceria do Governo do Estado com o Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Vagas por região

No Norte Fluminense existem 350 oportunidades de emprego para dez perfis profissionais ligados à indústria off-shore: eletricista de manutenção e operação; instrumentista; eletricista; mecânico de manutenção escalador; supervisor de manutenção instrumentista escalador; eletricista escalador; eletricista de guindaste; instrumentista escalador; mecânico de manutenção e operação; mecânico de refrigeração. Essas vagas são para atuar embarcado em navios e exigem o cumprimento de algumas especificações. Para concorrer a uma delas, é necessário fazer o cadastro através do link: https://forms.gle/je7fkP7rkSCmPMs26

Na Região Metropolitana são oferecidas 247 oportunidades. Entre elas, 105 vagas para operador de telemarketing, além de oportunidades para biomédico e auxiliar administrativo, entre outras.

Moradores da Região do Médio Paraíba podem se candidatar a uma das 59 vagas oferecidas. Entre as funções, existem 25 oportunidades para agente de ação social e 20 para vigia, entre outras.

Cadastro

O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o perfil da vaga disponibilizada pelo contratante. É importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade mais próxima, portando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho e comprovante de residência. O cadastro também pode ser realizado através do envio do currículo para o e-mail [email protected] Pelo mesmo canal é possível esclarecer dúvidas.

Para consultar as oportunidades e as informações sobre remuneração e exigências de cada função, o candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede ou através dos canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.