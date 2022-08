Secretaria de Segurança abre cursos gratuitos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense

A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Belford Roxo está com inscrições abertas até o dia 5 de agosto para cursos de qualificação a distância, gratuitos. As oportunidades são para profissionais de segurança pública, privada e sociedade civil. Não há número limitado de vagas.

Os cursos oferecidos são: uso progressivo da força; gerenciamento de crise; supervisão, trânsito; violência contra a mulher; primeiros socorros; noções básicas em meio ambiente; e responsabilidade fiscal do profissional de segurança pública.

Na avaliação do secretário Especial do Centro Integrado de Segurança Pública, Clayton Batinga, os cursos atendem a uma demanda em virtude da falta de mão de obra qualificada no ramo. “Cada curso dura em média 60 horas e o conteúdo é muito abrangente. É uma boa oportunidade para quem quer se qualificar”, concluiu Batinga.

Para se inscrever gratuitamente basta acessar o link: https://docs.google.com/forms/u/2/d/1zAtcmap4nJzu07qerdLlCfBjT1sbRdws61o6CGduOR0/edit