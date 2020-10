Secretaria de Saúde desenvolve ações em apoio ao Outubro Rosa

Criado na década de 1990, o Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, foi ampliado para combater também ao câncer de colo do útero. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) desenvolve neste mês ações em apoio à campanha. O objetivo é fomentar a prevenção e a detecção precoce dos dois tipos de câncer.

Prédios públicos como o Palácio Guanabara e o Estádio do Maracanã, e unidades de saúde como o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE), estão iluminados na cor rosa ao longo do mês para ajudar a alertar a população.

Uma webinar transmitida pelo canal da SES no Youtube, no dia 08 de outubro, às 14h, reunirá especialistas da Área Técnica de Saúde das Mulheres da secretaria, que falarão sobre empoderamento feminino, prevenção do câncer e cuidados com a saúde da mulher.

No Hospital Estadual da Mãe de Mesquita, serão realizadas palestras sobre prevenção e conscientização do câncer de mama, além da iluminação da unidade, e da distribuição de laços e máscaras rosas para os colaboradores. As mesmas iniciativas também ocorrerão no Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti.