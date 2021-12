Secretaria de Saúde de Belford Roxo faz capacitação para enfermeiros

A Secretaria de Saúde de Belford Roxo promoveu o treinamento para coleta do Citopatológico (preventivo) para os enfermeiros da rede municipal de saúde. A capacitação foi ministrada por João dos Santos Gonçalves, que é farmacêutico citopatologista do laboratório de patologia da Clínica da Mulher.

Para ele, o objetivo desse bate-papo foi integrar as ações desde a coleta até o material chegar ao laboratório. “O projeto tem como objetivo melhorar a qualidade de nossos preventivos. Ele faz parte de uma sequência de treinamentos que a equipe do laboratório faz anualmente para ajustar o exame desde a coleta até o laudo. Com um padrão, podemos diminuir a incidência do câncer de colo de útero no município. Hoje foi mais uma informação para os enfermeiros focarem na coleta em um local apropriado, identificar o material, processamento e encaminhamento para que o exame tenha qualidade”, explicou.