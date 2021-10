Secretaria de Saneamento de Belford Roxo acompanha intervenção da rede de abastecimento de água no Morro do Careca

A Secretaria de Saneamento de Belford Roxo, em conjunto com a Ouvidoria Geral do município, esteve na tarde de hoje (29) no Morro do Carecão para dialogar com os moradores da região sobre a realização da intervenção na rede de abastecimento para ampliação do fornecimento de água que vai começar na Travessa Paladino. Além disso, ocorrerá também na região de São Francisco de Assis, na rua Augusto dos Anjos e entorno, o assentamento de abastecimento domiciliar com colocação de elevatória.

Além das melhorias e atualização no serviço de abastecimento, essas intervenções têm como objetivo a fiscalização e diminuir a perda de água na região, sendo necessário a manutenção nas redes subterrâneas, gerando assim transtornos relacionados à mobilidade na região.

Investimento

Segundo o secretário de Saneamento, Igo Menezes, o prefeito Waguinho criou o setor para acompanhar esse grande investimento na cidade. “Com a concessão da Cedae, a empresa Águas do Rio – que assumirá os serviços – trará um investimento e grandes obras em saneamento, distribuição de água e tratamento de esgoto. É nosso papel acompanhar, ajudar e fiscalizar. Estamos em uma região alta com o difícil acesso de água. Esse projeto é voltado para levar água, que é saúde e vida para os moradores”, garantiu Igo, informando que qualquer reclamação, dúvida ou denúncia, os moradores podem entrar em contato pelo canal da Ouvidoria que será repassado para o setor.

Bomba itinerante

A Ouvidora Geral, Joice Bigatti, explicou que o setor tem recebido diversas demandas sobre a falta de água no município. “Se iniciará um projeto no dia 1º de novembro, no bairro Vila Dagmar, próximo à Praça do Carecão com previsão de 100 dias para conclusão onde será instalada uma bomba fixa. Dialogamos com a população para passar informação junto com a Secretaria de Saneamento”, disse.

Impacto social com mais qualidade de vida

O vereador Jorge Soares Braga (Jacoginho) trabalhou na Cedae durante 44 anos e foi o idealizador da bomba itinerante. “Esses dois setores vieram dialogar com a população sobre água para o bairro, que já teve uma bomba itinerante e agora passará a contar com uma permanente com uma nova rede para chegar água. Isso será um grande impacto social, com mais qualidade de vida e as pessoas ficarão mais tranquilas em seu cotidiano”, concluiu o vereador.

O encanador naval, já aposentado, Ivan Jorge Carvalho, 70 anos, foi até a tenda da Ouvidoria e recebeu informações sobre as obras. “Vai ser de grande importância. Sofremos com falta de água por anos. Quando veio a bomba itinerante já ajudou, apesar de não ter força para subir. Esse novo trabalho vai ser 100% bem feito e perfeito. O Waguinho (Wagner dos Santos Carneiro) para mim é o melhor prefeito, pois antes dele a cidade era abandonada”, disse. Cícera Maria, 43, contou que a água só chegava nas casas três vezes por semana com a bomba itinerante. “Antes dela, chegamos a ficar três meses sem água. Com a obra vai ficar muito melhor. Assim vemos que tem alguém olhando por nós. A região está muito feliz”, resumiu.