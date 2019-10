Secretaria de Obras põe fim ao vazamento de esgoto no Lote XV

A Prefeitura de Belford Roxo não para de fazer melhorias no município. A Secretaria Municipal de Obras iniciou os reparos do vazamento de esgoto que ocorria num trecho da Avenida Joaquim da Costa Lima, no centro do bairro Lote XV.

Bem cedo, trabalhadores da pasta descarregaram suas ferramentas e máquinas para consertar o vazamento de esgoto que volta e meia ocorria na via. A água poluída e mal cheirosa que era despejada na rua diariamente, atrapalhava o comércio e o movimento de pedestres.

Segundo o secretário adjunto da Secretaria de Obras, Carlos Eduardo Silva, serão substituídos aproximadamente 60 metros de manilhas danificadas e que causavam o vazamento.

Logo após a recuperação desse trecho da rede de esgoto, o piso da calçada que foi retirado para fazer o conserto será recolocado. “Nós realizamos vários serviços nesse trecho da via, mas não conseguimos conter o vazamento. Agora, com a substituição de manilhas, resolveremos de vez esse problema”, afirmou Silva.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo