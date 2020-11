Secretaria de Estado de Saúde do RJ anuncia parceria para retomadas de cirurgias bariátricas

O Estado do RJ firmou parceria com hospitais federais para a retomada do programa de cirurgias bariátricas. O anúncio foi feito ontem pelo secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves. A volta do procedimento será definida amanhã, durante uma reunião com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e com o Conselho Regional de Medicina.

De acordo com reportagem do jornalismo da TV Globo, quase seis mil pessoas aguardam na fila para ter o primeiro atendimento no programa do Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio — suspenso em 31 de agosto.

A Secretaria Estadual de Saúde tinha prometido retomar as cirurgias até o fim de outubro, mas, segundo Chaves, entraves burocráticos atrasaram a reativação do programa. “Nas reuniões que estamos realizando desde 14 de outubro, a Sociedade deu a ideia de que poderia ser utilizado o serviço de cirurgia bariátrica dos hospitais federais: do Andaraí, de Ipanema e dos Servidores”, disse Chaves.

Ainda segundo Chaves, faltam informações básicas. “A chefia do serviço do Carlos Chagas mantém a lista de pacientes com ela. Nós da secretaria não temos nenhuma relação de quem já fez exames”, disse, acrescentando que o programa de cirurgia bariátrica do Hospital Carlos Chagas, suspenso desde 31 de agosto, não foi interrompido pela secretaria, mas por determinações legais.