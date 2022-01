Secretaria de Estado de Agricultura faz monitoramento do uso de agrotóxicos no RJ

Celebrado dia 11 de janeiro, o Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos, é uma importante data para conscientizar sobre o uso indiscriminado do produto e os problemas causados ao meio ambiente e à saúde humana. Na agricultura, não existe nada mais regulamentado do que o agrotóxico, a fiscalização é feita por leis estaduais e federais, decretos e normas.

O estado do Rio de Janeiro conta com o Sistema de Integração Agropecuária (Siapec) para auxiliar no controle do uso de agrotóxicos nas produções fluminenses. A plataforma permite que a equipe de Defesa Agropecuária controle e monitore a entrada, a comercialização, o uso e a devolução das embalagens vazias em todo território fluminense.

“Valorizamos o trabalho e a saúde dos nossos pequenos produtores e os produtos que vão chegar à mesa da população. Por isso, o controle do uso de agrotóxicos é feito com toda segurança e rigidez. O sistema on-line centraliza informações que integram o cadastro, a comercialização, receituário agronômico e a fiscalização do uso dos agrotóxicos”, ressalta o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

Para o engenheiro agrônomo e coordenador de controle de agrotóxicos da Secretaria de Estado de Agricultura, Leonardo Vicente da Silva, as ações de controle e conscientização sobre o uso de agrotóxicos, realizadas pela pasta, vêm gerando resultados positivos em todo o estado e mostrando ao produtor que a utilização desses produtos deve obedecer à legislação.

“O sistema de controle de agrotóxicos implantado pela Secretaria de Agricultura, oferece a rastreabilidade do uso de agrotóxicos no estado, como o retorno das embalagens vazias. Este sistema está na vanguarda do controle de agrotóxicos a nível nacional, objetivando a produção de alimento com qualidade certificável”, afirma Leonardo.

Para ele, todo apoio técnico aos trabalhadores, vem gerando mais transparência em todo processo. E, acaba refletindo na qualidade de vida do produtor rural fluminense.

“Hoje, o Rio de Janeiro é referência no controle destes produtos, monitorando a entrada, o comércio, o uso e a devolução das embalagens vazias”, complementa o coordenador.

Sistema de Integração Agropecuária

O Sistema de Integração Agropecuária (Siapec) é um dos sistemas mais modernos de controle de agrotóxicos do Brasil. Foi desenvolvido para atender às demandas de gestão das atividades da Defesa e Inspeção Agropecuária.

Com essa plataforma on-line é possível monitorar e realizar o controle de resíduos de agrotóxicos na produção de vegetais frescos, com o objetivo de garantir a qualidade e a segurança desses produtos para o consumidor.

O Siapec é o único sistema que conta com o método de devolução de embalagens, mediado de forma on-line, dando acesso a alimentos com segurança e isentos de resíduos prejudiciais à saúde.

Conheça algumas alternativas para minimizar o uso de agrotóxicos:

• Uso de material geneticamente resistente;

• Manejo integrado de pragas;

• Policultivo;

• Rotação (plantação de diferentes culturas na mesma área);

• Consórcio de culturas (duas ou mais espécies com diferentes características cultivadas no mesmo local compartilhando os recursos);

• Criação de corredores ecológicos;

• Adubação verde;

• Controle biológico;

• Emprego de plantas companheiras e repelentes;

• Uso de cercas vivas ou cordões de contorno.