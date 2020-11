Secretaria de Educação divulga calendário de pré-matrícula e matrículas em Belford Roxo

SECOM / PMBR

A Secretaria de Educação de Belford Roxo divulgou o calendário de pré-matrícula e matrículas para a educação infantil I -1 a 3 anos); educação infantil II -4 e 5 anos; ensino fundamental (1º ao 9º ano de escolaridade); Educação Jovens e Adultos (1º ao 9º ano de escolaridade). O período para efetivação das matriculas novas será de 21 de dezembro a 15 de fevereiro dos estudantes para o ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) diretamente na unidade escolar pretendida. O município tem atualmente 61 escolas, 25 creches e 16 creches conveniadas. No total, são 44.225 alunos.

No caso da educação infantil, os pais ou responsáveis legais deverão realizar a pré-matrícula no Cadastro Único, mediante o preenchimento de um formulário em qualquer unidade escolar da rede municipal ou na Divisão de Central de Matrícula (Avenida Benjamin Pinto Dias, 610, sede da Secretara de Educação).

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, destacou o empenho da Prefeitura em oferecer um ensino de qualidade aos alunos e melhores condições de trabalho aos profissionais. “Nosso objetivo é ampliar a rede de ensino, ofertando mais matriculas novas, reduzir a evasão escolar, garantindo a excelência de ensino e acesso para todos.”, resumiu o secretário.

A matrícula inicial deverá ser feita pelo responsável legal ou pelo próprio estudante, se maior de 18 anos. Serão necessários os seguintes documentos: a) Cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento e RG do estudante. b) Histórico escolar ou declaração, no qual deverá constar o ano de Escolaridade em que o aluno deverá cursar. c) Cópia do Comprovante de Residência/ atualização do endereço. d)Cópia do RG e CPF do responsável. e) Telefone de contato.

f) 03 (três) Fotos 3×4 recentes. g) Cópia do comprovante do tipo Grupo Sanguíneo. h) Cópia do Laudo Médico para alunos com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades ou Superdotação; i) Cópia da Carteira de Vacinação (Educação Infantil e 1º segmento). j) Atestado médico para Prática de Educação Física.

k) Comprovação da regularidade com o Serviço Militar (aluno do sexo masculino, maior de 18 anos). l) Cópia da Folha Resumo Cadastro Único com informações relativas ao Cadastro da Família, quando for o caso.