Secretaria de Educação de Meriti promove treinamento de saúde para funcionários

Entre os dias 28 de abril e 6 de maio a Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Saúde, promoveu um treinamento para os profissionais da pasta sobre os protocolos de segurança e saúde nas escolas que retornarão com as aulas presenciais na próxima segunda-feira, dia 17/5. O evento ocorreu nas mesmas unidades que serão reabertas: Escola Municipal Jansen Pereira de Melo, Escola Municipal Iracema Campos de Queiroz, Ciep municipalizado Presidente João Goulart e Escola Municipal Casimiro de Abreu. O Programa Saúde nas Escolas (PSE) foi o responsável por realizar o treinamento. A ideia era que profissionais qualificados fizessem esse trabalho.

O projeto é uma ação que promove saúde e prevenção de doenças nas escolas públicas do nosso município. Além disso, o programa avalia os estudantes com objetivo de melhorar todo o rendimento escolar, evitar evasão e cuidar da educação em saúde dos alunos da rede, abordando temas como: combate ao mosquito Aedes aegypti, prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas, prevenção à covid-19 nas escolas, verificação da situação vacinal e muitos outros.

A volta dos alunos às salas de aula acontecerá de forma escalonada, obedecendo a todos os critérios sanitários exigidos, funcionando com apenas 50% da capacidade das turmas em formato de rodízio. As unidades estão sendo devidamente higienizadas pela vigilância sanitária, tornando o ambiente seguro aos profissionais da educação e os alunos. (Edição: Jota Carvalho / HORA H)