Secretária de Educação de Japeri pode estar envolvida em escândalo

Informações que chegaram à redação do Jornal Hora H, dão conta de que o casal em questão está envolvido em graves denúncias. Ele, Agnaldo Luis, vereador na cidade de Seropédica, pretenso candidato a deputado estadual do RJ. Ela, Roberta Bailune, Secretária de Educação da cidade de Japeri, alvo de graves denúncias relacionadas à merenda escolar. A secretária está empenhada em angariar fundos para a campanha do amado.

Estamos de olho!