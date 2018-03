Secretaria de Direitos Humanos realizará projeto “Mais Cidadania” em Nova Iguaçu

Foto: Reprodução/Internet

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos (SEDHMI), em parceria com a Prefeitura de Nova Iguaçu, realiza a ação “Mais Cidadania” no município. A atividade acontecerá na próxima terça- feira (13), e levará diversos serviços para a população local, como: encaminhamento para vagas de emprego, Disque Idoso presencial, feira de empreendedores locais, aferição de pressão, Palestra Sebrae Mulher empreendedora e o Ônibus Lilás levando informações e prestando atendimento jurídico e psicossocial a mulheres da região.

“Além dos serviços, a população de Nova Iguaçu poderá participar do Encontro pela Liberdade religiosa, que será uma roda de conversa com lideranças religiosas locais para debater a situação religiosa da região, com o objetivo de conscientizar os participantes sobre o respeito ao próximo”, explica o secretário de Direitos Humanos Átila Alexandre Nunes.

A ação acontecerá no CIEP Professor Waldick Pereira, localizado na Estrada Cambucas 600, em Ouro Fino, das 9h às 16h.