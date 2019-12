Secretaria de Assistência Social de Belford Roxo faz balanço de ações executadas de janeiro a novembro

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo realizou um encontro com servidores dos Departamentos de Proteção Social Básica, Especial, CadÚnico, Vigilância Socioassistencial, Segurança Alimentar, Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania no auditório da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, onde foi apresentado um balanço das ações executadas no período de janeiro a novembro deste ano e capacitação sobre Gestão Orçamentária e Financeira do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

E hoje (16-12), pela manhã, Belford Roxo sediou a reunião do colegiado dos gestores municipais de assistência social do Estado do Rio de Janeiro – COEGEMAS/RJ, onde os gestores e técnicos presentes fizeram um relato do desafio de executar o SUAS e discutiram estratégias para fortalecer os municípios, principalmente no que tange a cofinanciamento para os serviços socioassistenciais.

Na ocasião, o secretário adjunto de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo, Diogo Bastos, destacou a atuação da deputada federal Daniela do Waguinho, que é membro das Comissões de Seguridade Social e Família e de Assistência Social. “A deputada articulou a propostas de emendas para o orçamento nacional de 2020 de um bilhão e quarenta e cinco milhões para Proteção Social Básica e um bilhão para Proteção Social Especial”, lembrou o secretário.