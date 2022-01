Secretaria de Agricultura participa do Rio Innovation Week no Jockey Club Brasileiro

O Rio Innovation Week, que começou nesta quinta-feira (13), às 10h, tem o objetivo de transformar o Rio de Janeiro em um estado referência em inovação e empreendedorismo tecnológico. O evento inédito exerce papel fundamental para a retomada do setor produtivo após a crise da Covid-19, impulsionando negócios, gerando novas oportunidades e conectando setores e investidores.

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento participa do evento durante os quatro dias no pavilhão AgroRio Tech, que reúne palestrantes, expositores, startups e investidores para discutir o que há de mais inovador no setor agrícola. Na ocasião, será apresentada a agricultura do futuro, que facilitará o acesso às novas tecnologias para fomentar negócios, integrar conhecimento e promover as novas ferramentas disponíveis para desenvolver a agricultura familiar e o agronegócio.

“O Rio Innovation Week, é um evento muito importante para o agronegócio do nosso estado e coloca a cidade no circuito de eventos internacionais de tecnologia e inovação. O Agro está presente no pavilhão AgroRio Tech representado pela nossa vinculada PESAGRO. Poder ter contato com a tecnologia do futuro e adquirir o conhecimento no desenvolvimento das atividades rurais e da pesca é um dos objetivos desse encontro”, destaca Marcelo Queiroz, secretário de Agricultura.

A empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, PESAGRO-RIO, é a promotora do pavilhão AgroRio Tech. Quem visitar o espaço vai ter a oportunidade de visitar o stand da empresa responsável pela pesquisa e produção de tecnologia para o agronegócio fluminense. Além da PESAGRO, as demais vinculadas à SEAPPA – EMATER, FIPERJ e CEASA – também estarão no local, que conta ainda com stands da EMBRAPA, FAERJ e Banco do Brasil. O presidente Paulo Renato Marques destaca o papel da tecnologia para o desenvolvimento das atividades rurais.

“A PESAGRO, enquanto empresa de pesquisa, acredita que a tecnologia aplicada é a forma mais eficiente de promover desenvolvimento e melhoria na vida dos produtores rurais. Por isso é tão importante participar de eventos como a Rio Innovation Week, para que esse conhecimento seja levado para o maior número de pessoas e a gente colabore ativamente para o crescimento do agronegócio fluminense”, ressalta Paulo Renato Marques.

Extensa programação

Com quase 2.000 m2 o pavilhão AgroRio Tech vai ter uma programação extensa. Ao longo dos quatro dias de evento o pavilhão vai receber 45 palestrantes, 20 produtores rurais e agroindústrias e 35 strartups que apresentam soluções inovadoras para o desenvolvimento do agronegócio.

O Rio Innovation Week acontece em 40.000 m2, com 12 palcos simultâneos, mais de 500 palestrantes convidados, 1000 startups e incubadoras fomentando negócios, mais de 190 expositores apresentando inovações e soluções para os setores.

O evento traz para o mesmo espaço, diferentes segmentos do mercado que hoje utilizam a tecnologia como base para crescimento dos negócios e expansão, além de criação de novas oportunidades e cenários. Com foco em estimular o networking, ampliar o alcance e gerar novas conexões. O evento entra nos segmentos de Turismo, Varejo, Saúde, Profissões, Startups, Agronegócio, Sustentabilidade e Marketing, entre outros, trazendo para sua agenda projetos já consolidados, que aconteciam de forma isolada no país.

Para maiores informações, acesse o site e confira toda a programação: www.rioinnovationweek.com.br