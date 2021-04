Secretaria de Agricultura leva projeto Educação Sanitária às escolas rurais

A Secretaria de Estado de Agricultura e a Superintendência de Defesa Agropecuária, por meio da Coordenação Setorial de Educação Sanitária, começam nesta segunda-feira (12), a capacitação de professores do ensino fundamental de áreas rurais para que possam implantar o projeto Educação Sanitária nas Escolas Rurais. Nesta primeira capacitação, participarão: professores, implementadores pedagógicos, orientadores pedagógicos e inspetores de alunos, totalizando 36 participantes de 18 escolas, distribuídas em 6 municípios, com envolvimento de mais de 300 alunos.

A capacitação será realizada de forma on-line e feita através da aplicação de material educativo sobre os temas: febre aftosa, raiva, brucelose, tuberculose, alimentos seguros, teníase, agrotóxicos e destino das embalagens, temas relevantes para a vida no campo.

O intuito é esclarecer os principais aspectos socioeconômicos das doenças, seus sinais clínicos, transmissão, riscos, manejo na vacinação dos animais, prejuízos e prevenção, higidez dos alimentos e a importância do uso correto dos agrotóxicos e destino das embalagens em prol do meio ambiente e da saúde coletiva, de forma lúdica e integrada com outros temas do currículo infantil.

De acordo com o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, um dos objetivos do projeto nas Escolas Rurais é possibilitar maior conhecimento sobre sanidade agropecuária aos alunos do ensino fundamental.

– Além de criar multiplicadores dos temas abordados, queremos que o aluno leve o que aprendeu em sala de aula aos seus familiares, difundindo noções de saúde coletiva através do estímulo à leitura. Além de despertar o interesse dos jovens pela permanência no campo, entre outros. – Explicou o secretário.

Para coordenadora de Educação Sanitária, Rosa Maria Antunes, essa é uma excelente oportunidade de debater temas tão importantes para a vida na Zona Rural.

– Após a capacitação, os professores passam a inserir os temas para os alunos nas disciplinas ministradas. Todo material didático será disponibilizado pela Secretaria de Agricultura e os Kits do projeto serão entregues pelos responsáveis pelos Núcleos de Defesa Agropecuária dos municípios participantes. No fim do ano letivo, alunos e professores receberão um certificado de participação. – Destaca a coordenadora.

O projeto é uma parceria da Secretaria de Estado de Agricultura com os municípios de Angra dos Reis, Duas Barras, Petrópolis, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Três Rios e suas secretarias municipais de educação.