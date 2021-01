Secretaria de Agricultura e Governo do Estado entregam cheques aos produtores de flores

Durante a passagem do Governador do Estado Claudio Castro e do secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz pela Região Serrana, produtores de flores foram beneficiados com recursos provenientes do Agrofundo.

Os recursos foram fundamentais para reduzir as perdas do setor. Além disso, a pasta realizou diversas ações para incentivar o consumo do produto, através de campanhas nos dias das mães e namorados.

“Somos o segundo maior produtor de flores do país. Trabalhamos muito para reduzir as perdas desse setor tão importante para economia do nosso estado. É muito gratificante estar com nosso Governador entregando esses cheques. O trabalho não vai parar”, afirmou o secretário.

No município, produtores receberam cheques, num total de RS1 milhão disponibilizados somente para o setor.

Reportagem: Assessoria de Imprensa da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento