Sebrae Rio lança projeto em parceria com a Vale

Projeto visa transformar a gestão, aumentar a competitividade e promover a geração de emprego e renda.

Já estão abertas as inscrições para o Projeto de Desenvolvimento de Empresas da Cadeia de Valor da Vale e do seu entorno, específico para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) localizadas na Baixada Fluminense e na região da Costa Verde. Por meio de edital, serão selecionadas 30 pequenas empresas que terão a oportunidade de se qualificarem tecnicamente para fornecer para a grande empresa. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 8 de fevereiro em https://lp.absuite.com.br/lp/EAZ/polos-competitivos. Poderão se candidatar empresas localizadas nas cidades de Mangaratiba, Itaguaí, Angra dos Reis, Seropédica, Paraty, Paracambi, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Belford Roxo e Nilópolis.

De acordo com Wilton da Cruz Victorio, coordenador de Polos Competitivos do Sebrae Rio, o projeto tem por objetivo melhorar a competitividade das pequenas empresas, ampliando suas oportunidades de negócios através do atendimento as políticas e requisitos da cadeia de valor da Vale. “O projeto da Vale transformará 90 micro e pequenas empresas do entorno destas regiões através do desenvolvimento nos aspectos de gestão, proporcionando o aumento da competitividade das pequenas empresas, promovendo a geração de emprego e renda”, destaca.

Atividades online e/ou presenciais

Composto por 15 módulos, o projeto tem duração prevista de 18 meses e incluirão atividades online e/ou presenciais. Um total de 184 horas de capacitações e consultorias, por empresa. Entre os resultados a serem alcançados, além do efetivo cadastramento da pequena empresa como potencial fornecedora na Vale, a iniciativa busca a melhoria do índice de competitividade e produtividade desses negócios (mensurado pela aplicação do diagnóstico da FNQ).

O orçamento global do projeto (90%) será subsidiado pela Vale e pelo Sebrae Rio. Os 10% restantes (R$ 1.825,00) é a contrapartida financeira que deverá ser paga pela empresa selecionada. O valor pode ser parcelado no cartão em 10 vezes sem juros.

Ações para desenvolver as competências de gestão

Será realizado um conjunto de ações, por meio de palestras, oficinas, cursos, consultorias individuais, sessão e rodadas de negócios, para desenvolver e aprimorar as competências de gestão das pequenas empresas, adequando-as aos requisitos de compras de uma grande empresas. O projeto começa com a realização de um diagnóstico que avalia a maturidade de gestão da empresa, para orientar o plano de trabalho. Em seguida serão realizadas oficinas sobre Política de Compras da Vale; Indicadores de Desempenho e Gestão, Gestão Legal, Segurança e Saúde Ocupacional, Gestão Financeira etc, além de cursos sobre Planejamento Estratégico, Líder Coach e Compliance. Também serão realizadas visitas técnica às instalações da Vale.