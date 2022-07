Seap realiza pente-fino em presídios do Rio e da Baixada Fluminense

Agentes da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado (Seap) apreenderam hoje (11) diversos materiais ilícitos no Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste, e no presídio Milton Dias Moreira, em Japeri, Região Metropolitana do RJ.

Foram 18 aparelhos celulares, 17 carregadores de telefone celular e 198 papelotes contendo pó branco, que os agentes suspeitam ser droga. A Corregedoria da Seap já abriu sindicância para apurar como o material ilícito ingressou no sistema penal.