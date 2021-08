Seap forma a primeira turma do Curso de Operações com Cães

A formatura de 15 alunos no primeiro Curso de Operações com Cães da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) foi realizada na última quarta-feira, no Centro de Instrução Especializada (Ciesp), no Complexo de Gericinó, na Zona Norte da capital fluminense.

Os policiais penais cumpriram a carga horária de 240 horas/aula, quando tiveram instruções com técnicas de adestramento, tiro e exercícios ligados a função de atividade de polícia. Além disso, o grupo recebeu treinamentos da Seção de Cães de Guerra com representantes da Polícia do Exército e orientações na sede da Polícia Rodoviária Federal.

Participaram da cerimônia de formatura o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Raphael Montenegro, e o subsecretário de Gestão Operacional da Seap, Wellington Nunes da Silva, além de diretores, superintendentes e diretores de unidades prisionais.