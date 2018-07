Se desobedecer, dança: Justiça proíbe Crivella de beneficiar ‘irmãos evangélicos’

Foto: Agência Brasil

Após a revelação de uma reunião secreta com pastores no Palácio da Cidade, na semana passada, a Justiça do Rio determinou, ontem, restrições à atuação do prefeito Marcelo Crivella (PRB). Por decisão do juiz Rafael Cavalcanti Cruz, da 7ª Vara de Fazenda Pública, Crivella está proibido de usar a máquina pública em interesse de grupos religiosos, de privilegiar o uso de serviços públicos (como filas de hospitais) ou de realizar censos religiosos. Em caso de descumprimento, Crivella pode ser afastado.

