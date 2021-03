SE Belford Roxo é recebida pelo presidente da Ferj Rubens Lopes

Jota Carvalho

[email protected]

Na quinta-feira (18), o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, recebeu na sede da entidade os representantes da Sociedade Esportiva Belford Roxo, clube que disputará a Série C do Campeonato Estadual deste ano.

O presidente Reginaldo Gomes, o vice de futebol e secretário de Esporte de Belford Roxo, Rodrigo Gomes, e o vice jurídico, Tiago Gomes, detalharam o projeto de crescimento do Belford Roxo, que inclui também a construção do estádio.

Na recepção ao clube, junto ao presidente Rubens Lopes, estavam o vice-presidente João de Deus e o diretor de relações institucionais, Sávio Franco. Na ocasião, os dirigentes belforroxenses ofereceram uma camisa do novo filiado ao presidente da entidade. Na próxima semana será realizado o Conselho Arbitral da competição

Vila Olímpica será o local

de preparação dos jogadores

Na quarta (17), o secretário de Esporte e Lazer de Belford Roxo, Rodrigo Gomes recebeu a diretoria do novo clube da Baixada e firmou parceria com a mesma.

Durante o encontro o secretário colocou o espaço da Vila Olímpica à disposição para serem realizado treinos e exercícios funcionais da equipe e também colaborou na montagem do planejamento visando a disputa da Série C do Rio pelo time profissional. “É importante estarmos juntos, pois nossos objetivos são comuns. Divulgar o futebol do nosso município para o mundo e formar novos craques, são dois deles”, disse Rodrigo.

O grupo utilizará a Vila nos horários fora das atividades de rotina.

“Agradeço a receptividade e gentileza do Secretário de Esportes em ceder o local para treinarmos. Com certeza, a população será beneficiada, pois terá mais um motivo de se orgulhar do município.

Agradeço ao prefeito Waguinho por todo o apoio. Com a cidade jogando junto, nenhum sonho será impossível”, declarou o presidente da Sociedade Esportiva Belford Roxo, Reginaldo Gomes.