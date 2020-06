Saúde – Meriti reabre novo laboratório central com equipamentos de ponta 

Em mais um conquista para São João de Meriti, a prefeitura realizou nesta quinta-feira (18/6) a reabertura do Laboratório de Análises Clínicas, o mais novo aparelho público da cidade.

O laboratório, que antes funcionava no antigo PAM (também reformado e reaberto como Hospital Municipal), agora conta com prédio próprio e equipamentos de ponta, onde serão realizados exames nas áreas de hematologia, bioquímica, urina, laboratoriais básicos, hormonais, imunológicos, ginecológicos, oncológicos e outros da tabela do Serviço Único de Saúde, o SUS.

O laboratório municipal é uma parceria da prefeitura com a empresa Humaniza Lab, que passa a oferecer um serviço de altíssima qualidade, expandindo a quantidade de análises mensais de cerca de 300 pacientes para mil ao mês. Meritienses atendidos em todas as unidades de saúde do município terão seus pedidos de exames encaminhados ao novo laboratório.

O prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto, agradeceu o apoio de todos os envolvidos, especialmente a equipe de saúde. “Isso é fruto de muito trabalho e determinação da nossa equipe, mesmo com a oposição torcendo contra a cidade, é uma conquista que se soma ao nosso Hospital Municipal, ao Centro de Imagem e ao Centro de Saúde Aníbal Viriato (policlínica)”.

A secretária de Saúde, Marcia Lucas, muito contente com a nova conquista, informou que já sabia que o laboratório estava ficando lindo, mas ficou surpresa com o resultado, “ficou muito além do que eu imaginava e vai ajudar a direcionar os tratamentos da população meritiense, este é mais um legado para nossa população”, disse.

De acordo com André Seghetto, assessor técnico da Secretaria Municipal de Saúde, equipes científicas foram trazidas para analisar a necessidade do município, “chegamos à conclusão que a saída do laboratório do antigo PAM seria inevitável para aumentarmos a capacidade de atendimento, atendendo as demais unidades de saúde.

Além disso, o laboratório irá atuar em parceria com a Vigilância Sanitária e a Vigilância Epidemiológica do município, servindo de referência para o Estado ao enviar dados de epidemia e pandemia.

Leonardo Sales, assessor chefe da área científica da Humaniza Lab informou que o laboratório conta com biólogos, farmacêuticos, técnicos e auxiliares altamente capacitados e os resultados poderão ser acessados on-line no site da prefeitura, o paciente será informado imediatamente via SMS.

Rafael Carvalho, morador da cidade há 40 anos, foi um dos primeiros a fazer a coleta de sangue no novo laboratório e aprovou o serviço, “toda a equipe é muito qualificada, atendimento muito bom”.

Ricardo Neves, diretor técnico da empresa Humaniza Lab e responsável pelo gerenciamento da empresa, falou sobre a parceria com a prefeitura, “Ainda não conheci nenhum município que tenha colocado um laboratório desse porte em sua cidade. Dr. João exigiu o melhor desde o começo do projeto e hoje temos aparelhos de alta qualidade, tudo isso vai beneficiar muito os munícipes” afirmou.

O Laboratório Central de Análises Clínicas funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na Av. Presidente Lincoln, nº 425, Jardim Meriti, São João de Meriti – RJ.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti