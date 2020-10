Saúde é barganhada em Japeri – a disputa pela pasta provoca racha

Politicagem prioriza troca de comando e promove atraso nas ações da pasta

Há algo de muito podre acontecendo no reino desencantado da Saúde de Japeri. Desde o afastamento da então secretária Rozilene Moraes, protagonista do escândalo da compra dos respiradores obsoletos e supostamente superfaturados, que é alvo de investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal (MPF), a disputa pelo cargo virou questão de briga pelo poder.

Após a saída da ex-secretária (via mandado judicial), a pasta foi administrada interinamente por Maurício Moura. Mal teve tempo de esquentar a cadeira e já deixou o cargo, que agora será ocupado por Silvio César Mendonça Alves, nomeado de

forma interina pelo prefeito Cezar de Melo (Cidadania), na última terça-feira, conforme o Diário Oficial do Município.

Racha político à vista

Os bastidores da nomeação de Silvio são típicos da arte da politicagem praticada pelo governista. Segundo uma fonte, o nome de Maurício não teria sido bem digerido por parte do grupo de Melo, com exceção do candidato a vereador e ex- secretário do órgão, Rafael Freitas (PDT).

Ele teria mostrado insatisfação com ideia de destituir Maurício, o que acabou acontecendo. Comenta-se que a decisão do prefeito causou mal-estar com seu aliado e provocou um racha. Nessa história entra outro personagem muito ligado a

Cezar Melo e calouro na política. Renan Schiavo (Cidadania), que é candidato a vereador, aproveitou a oportunidade e indicou Silvio como secretário da pasta.

Essa nuvem de politicagem que cobre a Secretaria de Saúde tem um motivo que pode levar à derrocada o grupo de Cezar de Melo. A fonte conta que há muitos interesses por trás dessa disputa. Na próxima reportagem da série ‘Devassa em Japeri’, o Hora H tentará desvendar esse mistério.

Reportagem: Antonio Carlos.