Saúde de Meriti vacina idosos acamados em casa

O Melhor em Casa, programa que oferece atendimento a idosos acamados em suas residências, também está na linha de frente da imunização contra o coronavírus. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem levam as doses da vacina aos cadastrados no programa e aos que solicitam a visita dos profissionais de saúde.

A reportagem acompanhou um pouco do trabalho de uma das equipes e conheceu histórias de pessoas que, sem esse serviço, dificilmente conseguiriam ser imunizadas, como é o caso da dona Maria Tercilia, de 94 anos de idade. Ela tem Alzheimer e teve parada cardíaca, através do Melhor em Casa pôde receber as duas doses da vacina.

O trabalho de atendimento residencial ocorre há tempo no município e com a pandemia também foi preciso que esses profissionais fizessem as aplicações. Em um vídeo publicado na redes sociais da prefeitura é possível ver mais sobre esse trabalho.