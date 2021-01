Saúde de Japeri como prioridade? prefeita e secretário visitam posto do bairro Mucajá

A nova prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros, e o secretário interino de Saúde, Francisco Nacelio, realizaram na manhã desta segunda-feira (4) uma reunião com os funcionários da Unidade Mista de Engenheiro Pedreira (Umep), do bairro Mucajá.

Na ocasião, foram traçadas as metas de trabalho a serem seguidas na área da saúde da cidade. Os funcionários da unidade relataram diversas pendências que dificultavam a eficiência do atendimento. Falta de material, estrutura deteriorada e lentidão nas licitações e processos de cadastros, foram alguns problemas relatados.

A prefeita Dra. Fernanda Ontiveros afirmou que esse é um momento de união e de entendimento em prol do desenvolvimento da cidade. Além disso, a gestora também afirmou que, como médica, sabe da necessidade de transformação na área da saúde em Japeri.

“O momento agora é de união. Em todos os lugares que passo, os moradores dizem: ‘doutora, a senhora não precisa nem asfaltar minha rua, só melhora a saúde do nosso município’. E como médica eu não posso deixar as coisas do jeito que estão. Queremos e vamos fazer um trabalho de reestruturação pesada na saúde de Japeri”, concluiu.

Atendimento 24h

Durante o encontro, os gestores também anunciaram a intenção de implantar atendimento 24h no espaço. “O primeiro passo que demos hoje é um dos mais importantes da nossa gestão: ouvir nossos profissionais da saúde para entender as demandas que precisam ser resolvidas. Vamos trabalhar para que a gente consiga resolver essas dificuldades o mais rápido possível para tornar nossos planos realidade”, declarou o secretário interino da Pasta, Francisco Nacelio.