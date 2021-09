Saúde de Belford Roxo faz capacitação na UPA do Bom Pastor

A Divisão de Atenção à Saúde do Trabalhador, órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo, realizou, na UPA do bairro Bom Pastor, a segunda capacitação de notificação relacionada ao trabalho. Durante o evento foram debatidos temas como: acidente de trabalho e saúde do trabalhador, entre outros assuntos.

O secretário de Saúde Christian Vieira, destacou a importância do evento, destacando ser fundamental proteger o trabalhador. “As capacitações são fundamentais para que tenhamos toda a segurança, que é importante para o desenvolvimento dos serviços”, concluiu o secretário.

O diretor e engenheiro de segurança do trabalho da Divisão de Atenção à Saúde do Trabalhador, Wagner Matheus Martins, enfatizou que o município não tinha notificações de acidentes de trabalho lançadas no sistema, perdendo assim recursos que são enviados à Secretaria Municipal de Saúde. Normalmente, as notificações são de acidente natural biológico e acidente de trabalho grave.

“A partir da primeira capacitação, na UPA do Lote XV, já tivemos 20 fichas de notificações lançadas em menos de um mês. Estamos capacitando profissionais dos setores de urgência, emergência e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Acredito que depois dessas capacitações os profissionais da Saúde estarão aptos a fazer as notificações relacionadas ao trabalho”, finalizou Wagner Matheus.