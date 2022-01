Saúde apresenta projeto de Atenção Oncológica

A Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou na última terça-feira, no Complexo Regulador (Centro), a reunião para apresentação do projeto de Atenção Oncológica na Atenção Primária à Saúde com o médico oncologista André Maciel, que estava acompanhado do diretor das policlínicas, Admilson Figueiredo. Além do Complexo Regulador, a apresentação do projeto também foi realizada na policlínica do Wona e no Complexo Regulador do Parque dos Ferreiras.

A reunião foi realizada para debater o processo de implementação do projeto, que visa a prevenção do câncer e o diagnóstico precoce para que o paciente seja encaminhado de forma rápida para uma rede terciária caso seja necessário.

O médico já apresentou o projeto na Clínica da Mulher, Unidade de Saúde da Família Nielson do Carmo, Centro de Atendimento e Controle Epidemiológico (Cace) e nas seguintes policlínicas: Neuza Brizola, Tamoios, Heliópolis, Itaipu, Heliópolis, Nova Aurora, Santa Maria, Parque São José, Parque Amorim e policlínica do Idoso.

Aulas básicas

Além de fazer o acompanhamento dos pacientes, André Maciel irá ministrar aulas básicas de instrução dos principais tipos de tumor e também de gestão para os agentes comunitários de saúde nas policlínicas do município.

Participaram também da reunião o presidente do Conselho Municipal da Saúde, Davi Calado, o secretário executivo em Contas Médicas, João Marcelo Fernandes, a diretora de enfermagem, Tatiane Rodrigues, a assistente farmacêutica Daniele Dias e a secretária especial de Atendimento à Saúde da Mulher, Priscila Musser.

Paciente na Clínica da Mulher

Também na terça, a Clínica da Mulher fez o primeiro atendimento oncológico do projeto realizado pelo médico André Maciel, que é especialista em câncer gástrico.

A paciente Edneide Confessor Gomes, 58, que fazia tratamento na rede privada, conseguiu dar continuidade ao seu tratamento na Clínica da Mulher após um parente entrar em contato com os agentes da saúde durante uma visita técnica que aconteceu na policlínica de Heliópolis. No dia seguinte, já conseguiu fazer os exames de emergência.

Edneide foi diagnosticada com câncer gástrico e já vem com histórico da doença na família, pois o pai da paciente teve câncer de próstata. Ela, que teve sua primeira consulta por meio do projeto, elogiou a rapidez do atendimento e o médico oncologista André Maciel. “Tudo sem demora. O médico é excelente e só tenho a agradecer”, destacou a paciente.