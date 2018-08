Saúde: 10 novos postos de saúde em Belford Roxo construídos com dinheiro da prefeitura

Foto: Rafael Barreto/Divulgação

A população de Belford Roxo vai ganhar 10 novos posto de saúde. Quatro deles já estão praticamente prontos para entrar na agenda de inaugurações do prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho. A previsão é que os demais estejam concluídos antes do final do ano.

