Sargento reformado é morto em Barra do Piraí

Foto: Reprodução

Um sargento reformado da Polícia Militar foi assassinado ao ter sua propriedade particular invadida na noite de ontem, em Barra do Piraí, no Sul Fluminense. Manuel Leal da Cunha, de 53 anos, levou pelo menos dois tiros durante a invasão de homens armados a seu sítio, localizado no bairro Vargem Alegre. O sargento é o 127º PM morto no Rio em 2017.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE SEXTA-FEIRA (15) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.