Sargento do Corpo de Bombeiros é executado à luz do dia na Zona Norte do Rio 

A Polícia Civil investiga a morte de um sargento do Corpo de Bombeiros ocorrido nesta sexta-feira (26) em Irajá, bairro da Zona Norte do Rio. Rendido pelos bandidos, Carlos Eduardo Sant’Anna de Oliveira, de 43 anos, foi obrigado a sair do veículo. Os assaltantes teriam visto que o militar estaria armado e dispararam vários tiros. A vítima foi atingida no peito e em um dos braços.

Ambulâncias do Quartel dos Bombeiros de Irajá chegaram a ser acionadas para socorrer o militar, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Um morador contou que estava em casa quando ouviu os disparos. Ele correu para verificar o que acontecia, mas diz que neste momento o militar já havia sido baleado. “Foram muitos tiros. Quando consegui sair para olhar, o rapaz já estava ferido no chão. Aqui é meio perigoso e costuma ocorrer

assaltos”, disse, sem querer se identificar.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) estiveram no local para tentar localizar câmeras que possam ter flagrado a ação. O veículo que o bombeiro dirigia não chegou a ser levado pelos assassinos. O carro também passou por uma perícia. O caso será investigado pela especializada.