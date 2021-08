Sargento da PM sofre atentado em São João de Meriti

Um policial militar do batalhão de Mesquita (20º BPM) foi baleado durante um atentado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na noite da última quinta-feira. Identificado apenas como sargento Ferreira, ele foi levado para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN), em Duque de Caxias, onde segue internado. A Secretaria Estadual de Saúde informou que a vítima apresenta quadro de saúde estável.

Testemunhas relataram que o agente chegava na porta de casa, na Rua Joana Kalil, no bairro Vila Rosali, quando teve o carro cercado por homens fortemente armados. O veículo da vítima foi atingido por mais de 20 tiros.

Em nota, a Secretaria Estadual de Polícia Militar disse que o agente reagiu a ação criminosa e trocou tiros com os criminosos. A Polícia Civil, que investiga a motivação do ataque, vai analisar imagens do circuito de segurança da região para identificar os atiradores. A ocorrência foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti).

Cabo da é morto a tiros dentro de carro no Rio

Um cabo da PM foi morto a tiros hoje dentro do seu carro, na Avenida Brasil, na pista sentido Centro do Rio, na altura de Vigário Geral, na Zona Norte do Rio. Anderson Campos da Silva, de 39 anos, seguia para o trabalho quando foi assassinado.

Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) isolaram a área e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para a ocorrência. O militar estava na corporação desde 2012 e era lotado Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Mangueira.