Sargento da PM é vítima de tentativa de sequestro na Avenida Brasil

Foto: Reprodução/Google Street View

O sargento da Polícia Militar, Gurgel Soares, teve seu carro roubado na noite da última quarta-feira, na Avenida Brasil, altura do Trevo das Margaridas, em Irajá, na Zona Norte da cidade. De acordo com o policial, ele e um amigo, que estava dirigindo, passaram por volta das 23h no local, quando foram fechados por um carro sedan preto. Quatro homens saíram com armas na mão e anunciaram o assalto.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE SEXTA-FEIRA (30) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.