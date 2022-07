Sargento da Marinha é morto na saída de boate na Baixada

O 2º sargento da Marinha do Brasil Elton Djavan Serra Pinheiro de 38 anos, foi morto com cerca de 10 tiros na madrugada da última segunda-feira (11), em um posto de combustíveis localizado na Rua Goiás, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu após ele e a companheira saírem de uma boate.

A Polícia Militar informou que uma equipe do 21º BPM (São João de Meriti) foi acionada às 3h30min, e quando os policiais chegaram no local do crime encontraram Elton caído no chão. Ele foi baleado na perna, abdômen e braço. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu a vítima para o

Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas o militar não resistiu aos ferimentos. O corpo do militar foi sepultado na última quarta-feira (13).

As imagens das câmeras do estabelecimento podem ter registrado o momento da ação, assim como também podem ter identificado os criminosos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.