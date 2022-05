Sargento da Marinha achado morto no porta-malas de carro é enterrado em São Gonçalo

“Essa farda era a alegria dele, desde pequeno ele sonhava com a Marinha. Era também um filho maravilhoso, tudo que ele podia fazer pelos seus sonhos ele fazia, até tirar dele para fazer pelas pessoas.” O desabafo é de Fátima Maria da Silva Celestino, mãe do segundo-sargento da Marinha, Raphael da Silva Celestino, de 39 anos. O militar foi encontrado morto, na manhã da última quarta-feira (11), com os pés e mãos amarrados, no porta-malas do seu veículo, em em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Bastantes abalados, familiares, amigos e colegas de farda se despediram de Raphael no início da tarde de hoje (12), no Cemitério Memorial Parque Nycteroy, que fica no município.

A versão de que o crime é considerado latrocínio, roubo seguido de morte, ainda não foi confirmada pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), responsável pelas investigações. Segundo o delegado titular, Mário Lamblet, nenhuma hipótese foi descartada até o momento. Também foi constatado que a arma da vítima foi levada da cena do crime.