Sarau Prata Prosa e Poesia celebra três anos de sucesso na Baixada

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

Neste sábado (13), o terceiro ano da obra idealizada pelo músico, poeta e escritor, Vinícius Henrique, e por Júnior da Prata (poeta e escritor) estará sendo festejada em evento que vai rolar na Rua de Vila Santo Antônio, 27, bairro Prata, em Nova Iguaçu, a partir das 19h. “A área onde fica o campo do Barrinho será pequena para abrigar o público esperado por nós”, disse Júnior à Resenha Cultural.

“Vamos celebrar nosso terceiro aniversário cercado de pessoas que foram importantes no sucesso do evento até agora, sem contar os convidados da noite”, acrescentou.

“Vem! Vamos mostrar porque somos uma família que faz arte com amor e dedicação. Segue o som!!!”, vibrou Vinícius, sobrinho de Júnior e irmão de Michelle Lopes, uma das vozes do grupo. Thai Lopes (voz e guitarra) completa a linha de frente nas apresentações. Shirley Silva, mulher de Júnior da Prata, trabalha a decoração de acordo com o tema de cada apresentação. Além do aniversário a edição destacará o Dia Internacional do Rock, festejado dia 13 de julho. Além do microfone aberto haverá sorteio de livros e brindes.

Atrações da noite

Elizabeth Gomes e Tatiana Machado, poetisas que prometem belas performances; a poesia dançante de Sérgio Salles-Oigers (Gambiarra Profana); o pop rock da Banda Defon, liderada por Éric Bismarck e ainda as cantoras residentes Michelle Lopes e Thai Lopes, e as performances poéticas e musicais de Júnior da Prata e Vinícius Henrique. “Agora, é só chegar e curtir”, convoca Michelle Lopes.