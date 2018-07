Foto: Divulgação

No próximo dia 14, o aniversário da obra idealizada pelo músico e escritor, Vinícius Henrique, e por Júnior da Prata (poeta e escritor) estará sendo festejado em evento que vai rolar no House Beer Petiscaria, que funciona no Jardim Ulisses, em Nova Iguaçu.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA TERÇA-FEIRA (03) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.