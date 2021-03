Belford Roxo: São Leopoldo e Nova Aurora recebem obras do ‘Seu Bairro de Cara Nova’

Através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), uma parceria da Prefeitura de Belford Roxo com o Governo Federal, o bairro São Leopoldo, está recebendo obras de infraestrutura e saneamento básico em mais de 30 ruas. O trabalho já está bem avançado na região. Recentemente, a rua Catumbi recebeu meio-fio, feito com a máquina extrusora.

“Falta pouco para que as obras sejam concluídas. Muitas ruas já estão prontas com asfalto e concreto para que as pessoas tenham o conforto na hora de se locomover pelo bairro”, resumiu o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho.

Nova Aurora

O asfalto não para de cair em Belford Roxo. Bairros como Nova Aurora, Heliópolis e Xavantes já foram beneficiados com o projeto “Seu Bairro de Cara Nova”. Na semana passada, equipes da Secretaria de Conservação estiveram na Travessa Nélson Bispo, bairro Xavantes, na Estrada Capim Melado, no Maringá e na Avenida Estrela Branca, em Santa Maria.