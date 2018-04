São João terá evento sobre direitos humanos e contra a intolerância religiosa nesta quarta-feira

Foto: Ronaldo Bapt

A Prefeitura de São João, através da Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial, fará, nesta quarta-feira (25), das 9h às 17h, o evento “Direitos Humanos em defesa dos direitos”, na Praça da Matriz, no Centro. O objetivo é levar para a população informações sobre a defesa da violação dos diretos humanos, da política de erradicação do subregistro de nascimento e do programa ID Jovem, entre outros.

