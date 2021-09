São João de Meriti vacina mais de 30 mil animais no Dia D

O Dia D de Vacinação Antirrábica em São João de Meriti aconteceu em 42 pontos espalhados pela cidade, no último sábado. Mais de 32 mil animais foram vacinados, o que deixou a subsecretária de Promoção e Bem-estar Animal, Luciene Maria, muito feliz.

“Atendemos 26 bairros do município, com a contribuição de 600 colaboradores. Integrar essa pasta é motivo de muito orgulho, sou grata ao prefeito por me permitir fazer parte desse projeto”, disse.

Tutora da Princesa, uma pinscher, Maria das Graças, de 74 anos, falou do amor que tem pela cachorrinha: “Ela é minha filha, dorme comigo, é o amor da minha vida! Temos que cuidar dos nossos animais, é muito importante vacinar.”

Além do número de animais vacinados na ação, 851 foram cadastros para vacinação antirrábica em casa, que pode ser feito por pessoas que tenham mais de 10 animais, o que facilita a vida do cidadão que contribui com a proteção.

A raiva é uma doença transmissível tanto para animais quanto para os humanos e, além disso, sua taxa de letalidade é de quase 100% para os bichos. Por isso, a finalidade das campanhas é criar uma barreira imunológica para que o vírus não chegue aos seres humanos.