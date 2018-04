São João de Meriti tem sessões gratuitas de cinema até quinta-feira (12)

Foto: Beto Franzen

A Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura de São João de Meriti, ganhou uma movimentação diferente nesta terça-feira (10). É o projeto “Cine em Cena”, que roda os municípios do país com cinema gratuito para a comunidade. São realizadas quatro sessões diárias, até a próxima quinta-feira (12), com direito a pipoca de graça. No primeiro dia do evento, crianças de várias escolas municipais e muitos moradores meritienses lotaram a plateia da sala itinerante, que tem telão gigante, ar condicionado, cadeiras acolchoadas e capacidade para 250 pessoas.

“Acho interessante porque é uma aula diferente que a gente pode proporcionar às crianças. Depois, em sala de aula, a gente conversa sobre o filme e faz uma produção de texto”, afirma Simone Brasileiro, professora do 5º ano da Escola Municipal Santo Antônio, de Vilar dos Teles.

A ação é realizada através da parceria do Instituto CCR (CCR Nova Dutra) com a Prefeitura de São João de Meriti. Para o secretário de Educação, Bruno Correia, a iniciativa é uma oportunidade de trazer cultura para a população: “Na abertura da sessão, eu perguntei à plateia quem nunca tinha ido ao cinema e várias crianças levantaram o braço. Através desse projeto, estamos proporcionando um dia de alegria que vai marcar de maneira positiva a vida destes jovens”.

Programação:

11/04 (quarta-feira)

8h – Meu Malvado Favorito 3 (livre)

10h – Sing, Quem Canta seus Males Espanta (livre)

13h – Carros 3 3D (livre)

15h – De Onde eu Te vejo – 12 anos

12/04 (quinta-feira)

8h – Carros 3 3D (livre)

10h – A Menina Índigo (10 anos)

13h – Meu Malvado Favorito 3 (livre)

15h – Como Nossos Pais (14 anos)